Na última quinta-feira, 23, o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) realizou uma visita a obra de construção de uma ponte de facilitará o acesso de moradores dos assentamentos Dr. João, Antônio Conselheiro, Roseli Nunes, Baixão e Mártires do Eldorado à sede de Lagarto.

A obra receberá um investimento de R$ 1,2 milhão, fruto de emenda parlamentar do deputado Gustinho Ribeiro, em parceria com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS e beneficiará mais de 500 famílias da região.