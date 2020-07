Na última sexta-feira, 24, o Brasil atingiu a marca de 85.235 mortes causadas pelo novo coronavírus. O número é altíssimo, e mesmo assim, parece ser menosprezado por parte de algumas pessoas que alegam ser uma quantidade baixa, se comparada aos mais de 210 milhões de brasileiros.

Isso pode acontecer pelo fato dessas inúmeras mortes estarem espalhados por mais da metade das cidades do país, em todos os estados, e muitas delas se concentrarem em regiões metropolitanas. Mas, a questão é que não estamos lidando com meros números, mas com vidas de pessoas que têm famílias, amigos, que são pais, mães, filhos, sobrinhos, etc.

Por isso, com o objetivo de tornar mais humana a cobertura sobre a pandemia da covid-19, alguns veículos inovaram e passaram a contar as histórias de algumas dessas pessoas. Um exemplo disso é o Memorial Inumeráveis, dedicado à cada uma das vítimas do novo coronavírus no Brasil.

Outro exemplo que podemos citar é o projeto da Agência Lupa, em parceria com a Google News Initiative, que mostra, através de uma simulação, o que aconteceria caso todas as mortes registradas no país acontecessem ao redor de nossos endereços.

Só para se ter uma ideia, o número de mortes causadas pela pandemia no país, equivale a 81,6% dos mais de 104 mil habitantes de Lagarto. É como se todas as pessoas que moram em um raio de 14 km ao redor da sua casa, simplesmente deixassem de existir, segundo os dados fornecidos pela Agência Lupa.

Isso se torna ainda mais grave, quando comparamos o número de vítimas fatais da doença com o município de Salgado que possui cerca de 20 mil pessoas, segundo dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ou seja, o total de mortes causadas pela covid-19 é quatro vezes maior do que a população de uma cidade que fica a cerca de 26 km de Lagarto.

O que nós do Portal Lagartense estamos tentando fazer com esse texto é chamar a sua atenção para dados que não deveriam ser menosprezados, tratados friamente ou naturalizados. Por isso, ressaltamos a seguinte orientação: se puder, fique em casa. Mas se precisar sair, use máscara, passe álcool em gel ou lave as mãos sempre que tiver a oportunidade e não leve as mãos à boca, nariz e olhos. Em respeito a todas as vítimas da pandemia no país e, principalmente, em respeito a você mesmo e ao próximo.