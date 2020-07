O ex-deputado federal Sérgio Reis (MDB) se mostrou pioneiro em Lagarto em relação à transmissão de videoconferência ao vivo em três plataformas simultaneamente. Na última quinta-feira, 23, transmitindo para o YouTube, Facebook e Instagram, ele conversou com a deputada estadual Goretti Reis, o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto (HUL), Prof. Dr. Manoel Cerqueira Neto, e o enfermeiro Arnol Calixto.

“Minha proposta foi abrir esse debate, extremamente importante nessa hora, para a população de Lagarto. Precisamos debater a saúde pública do nosso município. Se quem tem que fazer isso não o faz, tomei a iniciativa de fazer pelos lagartenses, que precisam de informação e de atenção nesse momento de pandemia”, pontuou Sérgio.

Aproveitando a participação de Goretti, Sérgio conversou com a deputada sobre as experiências exitosas em Lagarto quando ela foi secretária de saúde e também sobre a atual situação estadual da Covid-19. Já o Prof. Dr. Manoel relatou o trabalho do HUL no atendimento aos casos de internação do novo coronavírus. Ele também tirou as dúvidas das pessoas sobre contágio, tratamento e prevenção.

O enfermeiro Arnol destacou a necessidade urgente de um melhor gerenciamento da Atenção Básica em Lagarto e trouxe informações importantes sobre o que precisa ser feito principalmente para melhorar o cuidado com o setor da saúde mental no município. A transmissão foi acompanhada por centenas de pessoas, que também participaram comentando e enviando perguntas aos convidados.