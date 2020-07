Na última sexta-feira, 24, a Prefeitura de Riachão do Dantas, por meio de equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a distribuição de leite para famílias carentes que residem no Mutirão Velho, na sede da cidade.

De acordo com a gestão municipal, a ação tem o objetivo de diminuir as deficiências nutricionais dos mais carentes e foi possibilitada graças a uma parceria firmada com os pecuaristas riachãoenses Joélio Gonçalves, Joel Neto e Wilson Fontes Araújo.

