Neste sábado, 25, o promotor cultural e organizar de eventos como o Sarau da Caixa D’água, Afonso Augusto, realizará a Live In Rock. O evento virtual será transmitido pelo Youtube do Afonso Augusto, a partir das 16h.

Por isso, na oportunidade, serão realizadas as apresentações dos seguintes grupos roqueiros do município: Crossroad, Versos E Morfina, Theoria do Kaos, Nuvem Negra e Tribal Engine.

O evento virtual será celebrado em alusão ao Dia Municipal do Rock de Lagarto.