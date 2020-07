A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou neste sábado, 25, mais 93 casos de covid-19, totalizando 1.492 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus em Lagarto.

Na zona urbana, foram confirmadas as contaminações de 59 pacientes do sexo feminino, sendo 48 residentes da zona urbana e 11 de zona rural e 34 pacientes do sexo masculino, sendo 26 de zona urbana e 08 de zona rural. A faixa etária predominante compreende os adultos com idade entre 21 e 40 anos.

Também foram confirmadas 40 altas, subindo para 520 o número de pessoas curadas. Até o momento, foram realizados 2.351 testes de covid-19, dos quais 760 foram descartados e 99 ainda aguardam processamento da amostra e liberação do resultado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

Ainda de acordo com a SMS, 907 lagartenses estão em isolamento domiciliar e 26 seguem internados, sendo 21 em leitos de enfermaria e cinco na UTI.