Após mais de quatro meses suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Sergipano recomeça nesta segunda-feira, 27, a partir da segunda rodada do quadrangular final.

A primeira partida, entre Freipaulistano e Itabaiana, acontece às 15h30 na arena Batistão. Em seguida, às 20h15, acontece o clássico entre Confiança e Sergipe. A partida, que seria realizada às 21h, teve seu horário modificado devido a necessidade de realização de exames para COVID-19, no elenco proletário.

Segundo a Federação Sergipana de Futebol (FSF), profissionais do laboratório responsável pelos exames da Copa do Nordeste estarão em Aracaju exclusivamente para coletar os exames do elenco azulino, logo após a partida. Realizado o procedimento que segue o protocolo estabelecido pela CBF, os profissionais voltam para Salvador. Toda essa logística será de responsabilidade da FSF.

É importante lembrar que na próxima quarta-feira, 29, o Confiança entra em campo, às 19h30, para enfrentar a equipe do Bahia pela semifinal da Copa do Nordeste no Estádio de Pituaçu (BA).

Na manhã de hoje, 27, a arena Batistão passou por um processo de desinfecção e higienização antes da retomada do estadual para garantir uma maior segurança à saúde dos atletas, dirigentes e profissionais de imprensa que estarão trabalhando nas partidas do Sergipão 2020.

Segundo a FSF, foram descontaminados vestiários, bancos de reservas, cabines de imprensa, área do trajeto dos jogadores, sala das equipes de segurança, banheiros, cabines de imprensa e área comum.

Na primeira rodada do quadrangular final, realizada no dia 11 de março, o Confiança bateu a equipe do Itabaiana, fora de casa, por 1 a 0 e assumiu a liderança do estadual. Freipaulistano e Sergipe empataram em 1 a 1.