A jornalista Lurian da Silva, filha do ex-presidente Lula, é a coordenadora da elaboração do Programa de Governo do Partido dos Trabalhadores (PT) em Itabaiana. A sigla trabalha o nome do advogado Olivier Chagas para concorrer à prefeitura do município.

O documento deverá estar pronto em dois meses e será apresentado aos itabaianenses e registrado na justiça eleitoral. Lurian será secretariada pelo militante histórico do PT, Rômulo Rodrigues. Ao todo, são mais de 20 pessoas envolvidas no projeto: professores (da UFS, IFS e educação básica), pesquisadores, historiadores, engenheiro agrônomo, ambientalistas, contadores, economistas, profissionais da área da saúde, empresários, estudantes, advogados, comunicadores e desportistas.

A primeira reunião foi realizada no último sábado, 25, de maneira remota. O encontro virtual começou com um minuto de silêncio em solidariedade às vítimas do coronavírus e suas famílias. O senador Rogério Carvalho e o deputado federal João Daniel também participaram.

“Nosso propósito é fazer um programa caprichado, sem fantasias. As coisas devem ser feitas com trabalho e ter consistência. Executar políticas com ‘P’ maiúsculo. Combater clientelismo, políticas atrasadas de favores e proteção a aliados, burocracia e corrupção. Queremos realizar uma gestão eficiente, honesta e com impessoalidade”, afirmou Olivier Chagas, pré-candidato a prefeito de Itabaiana.

Olivier falou ainda sobre a felicidade de contar com uma equipe qualificada e compromissada elaborando o Programa de Governo, que irá mudar positivamente o rumo da política de Itabaiana. “Não poderíamos ter equipe melhor, pois todos têm qualificação e compromisso com Itabaiana”, frisou.