No final da noite do último sábado, 25, Policiais Militares lotados no 7º BPM foram acionados pelo COPOM a fim de verificarem possível aglomeração de pessoas e perturbação do sossego alheio em uma chácara no Povoado Fazenda Grande.

No local os militares verificaram diversas pessoas consumindo bebidas alcoólicas e confirmaram o uso de som abusivo no local, conforme as denúncias feitas através do 190. Diante da situação, foi lavrado o Termo Curcunstanciado de Ocorrência (TCO) e feita a apreensão da aparelhagem sonora utilizada.