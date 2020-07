Na última segunda-feira, 27, dois jogos agitaram a retomada do Campeonato Sergipano 2020, suspenso há mais de quatro meses por causa da pandemia do novo coronavírus. Pela segunda rodada do quadrangular final, o Freipaulistano enfrentou a equipe do Itabaiana, enquanto o Confiança encarou o Sergipe.

No primeiro confronto, foi o Touro do Agreste quem saiu na frente, aos três minutos do segundo tempo, após boa jogada de Rafael Granja que deixou Luan na cara do gol para marcar.

O Tricolor da Serra respondeu quando Thiago Santos foi derrubado na área após receber lançamento de Fabinho Negueba. O lateral David cobrou a penalidade e deixou tudo igual no placar.

Mas, aos 45 minutos da segunda etapa, Rodrigo tentou sair jogando pela Itabaiana e perdeu a bola para Lopeu que avançou, driblou o goleiro e fechou o placar em 2 a 1 para o Freipaulistano.

Clássico

Já o clássico entre Confiança e Sergipe foi marcado pela emoção e pelo equilíbrio. O time proletário saiu na frente, na segunda etapa, depois de puxar um contra-ataque e Everton tocar para Mikael mandar de primeira para o fundo das redes.

O Sergipe igualou o placar após um lance de bola parada em que Dinda finalizou de cabeça, sem chances para o goleiro do Dragão. Cinco minutos depois, o Gipão virou o jogo quando Mikael cruzou para a área e Abner recebeu livre de marcação, com tempo para dominar e estufar as redes adversárias.

Após um bate e rebate na área, a bola sobrou para Rafael Vila mandar de voleio para as redes do Sergipe e encerrar o clássico em 2 a 2.

Com estes resultados, o Confiança segue na liderança do estadual, com 4 pontos, mas divide a ponta com o Freipaulistano que tem a mesma pontuação. Já o Sergipe ocupa a terceira colocação, com dois pontos e o Itabaiana aparece em quarto, ainda sem pontuar na fase final do campeonato.