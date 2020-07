Depois de implantar no Hospital regional de Estância, há 15 dias, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) ampliou para os hospitais de Urgência de Sergipe (Huse) e da Polícia Militar (HPM) a visita virtual para os pacientes Covid-19.

O projeto tem como objetivo proporcionar o contato familiar e criar uma atmosfera de bem estar para os doentes. Por meio de tablet e smartphone, serão realizadas chamadas de vídeo para aqueles que estão em enfermarias, e gravações de áudio e vídeo para os pacientes entubados.

A proposta faz parte de uma Política de Humanização e será executada em todas as unidades da Rede Estadual de Saúde que têm pacientes Covid-19 internados. É o que garante a secretária, Mércia Feitosa, salientando que a visita virtual trás conforto ao paciente, e os familiares que acompanham a evolução clínica do internado.

Como a visita física não é possível, já que o paciente fica em isolamento, criamos este mecanismo tecnológico que permite à família a visibilidade do paciente e a obter informações médicas do seu quadro clínico. Já há feedbacks emocionados de pacientes e familiares sobre os benefícios gerados à saúde, inclusive mental, tanto dos internos quanto dos entes queridos.

Os equipamentos eletrônicos foram disponibilizados pela SES. No Hospital da Polícia Militar (HPM), será utilizado um aparelho de smartphone, que viabiliza as vídeoconferências entre pacientes e familiares. No Huse dois tabletes são utilizados para conectá-los, segundo informou a gerente das UTI I e II, Neila Corolinne Froes da Silva.

“Após a implantação do serviço, aquela angústia de pacientes e familiares que visualizávamos foi substituída pelo sentimento de gratidão. A gente chega a se emocionar”, disse Froes da Silva, referindo-se que diariamente os pacientes conscientes e orientados internados nestas UTIs são beneficiados com as vídeoconferências e com a chamada por telefone aqueles que estão entubados”, completou.