A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Lagarto foi revitalizada, recebendo uma nova fachada, mais moderna e totalmente reformada. Sua reinauguração aconteceu na última segunda-feira, 27.

As obras eram esperadas há 20 anos pelos lagartenses e não ficaram restritas apenas a parte externa da Semed, já que todos os departamentos e banheiros foram revitalizados, com pintura, manutenções elétrica e hidráulica.

Em sua fala, a prefeita Hilda Ribeiro destacou o investimento que a gestão vem fazendo na Educação como o reajuste do piso do magistério, as revitalizações da escolas e agora da sede da secretaria.

Já o professor e secretário municipal da Semed, Magson Almeida, afirmou que não é possível medir sua alegria e satisfação de fazer parte da história da educação municipal de Lagarto, lembrando que mesmo na pandemia, a gestão segue indo além e superando as dificuldades.

“Como secretário, a sensação é de felicidade em poder, ao lado da gestora, entregar uma ‘nova’ secretaria. Compactuamos do mesmo pensamento de que alunos, professores e demais profissionais da Educação merecem um ambiente de trabalho e estudo digno e acolhedor”, finalizou Magson.