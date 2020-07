O secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola, e técnicos do Governo se reuniram na última segunda-feira, 27, com dirigentes de shoppings de Sergipe com o objetivo de apresentarem sugestões para uma futura reabertura, com segurança para funcionários e clientes, dos centros de compras do estado.

Durante a reunião, os empresários apresentaram medidas que já foram implementadas em alguns shoppings do país seguindo a recomendação da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) para que sejam analisadas e estudadas pelo Governo.

O secretário José Carlos Felizola ressaltou que a abertura do setor deve acontecer de forma responsável para que todos os cuidados de segurança sanitária sejam respeitados. Além disso, ele destacou que a maior preocupação do Governo é de preservar as vidas dos sergipanos, levando em consideração tanto as questões sanitárias quanto o número de internações e as taxas de ocupações dos leitos de UTIs no estado.

Entretanto, frisou que também é preciso debater a retomada da economia, já que os Shoppings Centers de Sergipe proporcionam cerca de 8.500 empregos no estado.

“O setor é muito importante e nós precisamos avaliar, com calma, uma série de condicionantes, além do cenário epidemiológico. O que fizemos, hoje, foi ouvir, discutir ideias e proposta sanitárias para que a gente possa apresentar aos comitês cientifico e de retomada da economia”, disse Felizola.

Na próxima quarta-feira, 29, o governador Belivaldo Chagas deve se reunir com o Comitê Gestor de Emergência (CGE) e com o Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE), onde as sugestões serão avaliadas.