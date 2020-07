Apesar dos problemas gerados pela pandemia do novo coronavírus em todo o país, inclusive em Lagarto, a protetora Vera Silva mantém seu foco nos cuidados com os bichinhos de nossa cidade.

Por isso, ela segue com a campanha para adoção de animais em nosso município, convidando você a trazer para o seu lar uma nova cara, uma nova alegria, um novo membro para a sua família que, com certeza, irá abrilhantar a vida de todos nesse momento de preocupação e sofrimento.

Os interessados podem entrar em contato com a ONG “Sociedade Lagartense de Amigos e Protetores dos Animais”, popularmente conhecida como “SOS Animais”, através do número (79) 99819-6444, que levará até você aquele bichinho que se tornará seu amigo para todas as horas.

Vera Silva

A ativista vem há décadas tratando, cuidando e incentivando as pessoas a entenderem o quanto é importante ter um animal em nossas vidas, sejam eles gatos, cachorros entre outros, que nos trazem uma sensação de carinho e afeto que só quem tem sabe!