Na última segunda-feira, 27, agentes da Delegacia Regional de Lagarto apreenderam um adolescente de 17 anos, em cumprimento a mandado de internação definitiva expedido pela Justiça.

Segundo a delegada regional, Michele Araújo, o adolescente foi identificado pela Polícia Civil como autor de um roubo ocorrido em 2019. “Após a conclusão do nosso procedimento investigativo, deflagrou-se o processo judicial, o qual resultou na condenação do adolescente à medida socioeducativa de internação. Agora novamente atuamos dando efetividade à decisão judicial e realizamos a apreensão do adolescente para cumprimento de sua medida socioeducativa”, explicou a delegada

O adolescente foi levado à delegacia local e será encaminhado nos próximos dias ao Centro de Atendimento ao Menor (Cenam).