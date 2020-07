Aproximadamente 130 policiais federais estão cumprindo mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva, nesta quarta-feira, 29, em oito estados, sendo eles: Paraná, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

A ação policial faz parte da Operação Mercado das Armas contra suspeitos de integrarem grupo especializado na prática do crime de tráfico internacional de armas de fogo e acessórios. As medidas judiciais são decorrentes de representação policial perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

Segundo as investigações, suspeitos estariam atuando em associação nos estados do Paraná, Minas Gerais e São Paulo na importação, transporte e remessa de armas de fogo e acessórios para outros estados brasileiros.

Apreensões

Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Federal em Curitiba, foram apreendidas armas de fogo e acessórios que estavam escondidos dentro de equipamentos como rádios, climatizadores e panelas elétricas, que eram remetidos e transportados pelos Correios e por transportadoras privadas. Os objetos eram importados do Paraguai pelos investigados e contavam com o auxílio de atravessadores paraguaios para trazê-los ao Brasil.

Por isso, a importação era realizada de forma ilegal, sem a certificação necessária e vendidos em plataformas virtuais sem o fornecimento de notas fiscais.

Os investigados serão indiciados por tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Se condenados poderão receber penas de até 12 anos de prisão.

Mandados de busca e apreensão

• Ceará (2 Fortaleza);

• Espírito Santo (2 Cariacica);

• Minas Gerais (4 Belo Horizonte);

• Paraná (2 São José dos Pinhais, 1 Foz do Iguaçu, 1 Santa Terezinha de Itaipu, 2 Guaratuba);

• Rio de Janeiro (3 Rio de Janeiro);

• Rio Grande do Sul (1 Caxias do Sul);

• São Paulo (2 Araraquara, 1 Cabreúva, 1 Campinas, 2 Várzea Paulista) e

• Sergipe (1 Aracaju).

Mandado de prisão preventiva:

• Minas Gerais (1 Brumadinho).

Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal em Curitiba/PR