Nesta quarta-feira, 29, o Confiança entra em campo contra a equipe do Bahia, no estádio de Pituaçu, em Salvador, em busca de uma vaga inédita para a final da Copa do Nordeste. A partida acontece às 19h30.

O adversário da equipe sergipana terminou a primeira fase da competição regional na liderança do grupo B, com 17 pontos. Nas quartas de final, os baianos passaram pelo Botafogo (PB) pelo placar de 3 a 1.

Já os sergipanos terminaram a primeira fase na liderança do grupo B, com 14 pontos e bateram o Santa Cruz nos pênaltis, após empatarem por 0 a 0 no tempo normal.

O vencedor do confronto encara o Ceará na final da competição, que passou pelo seu arquirrival, Fortaleza, na última terça-feira, 28, vencendo por 1 a 0. Os cearenses terminaram a primeira fase na segunda colocação do grupo B, empatados em número de pontos com o Confiança, e venceram o Vitória na semifinal também pelo placar de 1 a 0.