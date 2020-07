As propostas podem ser enviadas a partir do dia 29 de julho e a abertura das propostas ocorrerá no dia 11 de agosto. O valor total do contrato será estimado em R$209.357,60, sendo que este valor será enquanto perdurar a vigência dada de registro de preços, que tem a duração de um ano, a depender da utilização ou não dos mesmos.

O edital e todas as informações adicionais estão disponíveis nos sites www.lagarto.se.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br ou ainda pelo e-mail licitacaosms@lagarto.se.gov.br ou na sala de licitações na sede da Secretaria de Saúde em dias de expediente e horários comerciais.