O deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) apresentou na última terça-feira, 28, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 3958/2020 que reduz a zero o Imposto de Produtos Industrializados (IPI) para veículos comprados por professores.

De acordo com o texto do PL, a isenção é devida para um único automóvel por professor e será concedida em período não inferior a cinco anos. O benefício também só se aplica a veículos produzidos no território nacional.

Segundo o parlamentar, com a chegada da pandemia e o fechamento das escolas públicas e privadas, os profissionais de ensino continuaram a exercer o seu ofício no trabalho remoto com a mesma devoção e competência, e que por isso, é necessário dar tratamento diferenciado a eles na aquisição de um bem que proporcione segurança e comodidade.

O deputado destacou ainda que os professores são os responsáveis diretos por não permitir que os estudantes perdessem o ano letivo. “Eles estão realizando um trabalho brilhante, improvisando com competência a entrega do conteúdo escolar por meio de uma plataforma diferente, que é o ensino remoto”, disse Reis.

Fabio explicitou que diante do difícil e nobre trabalho efetuado pela categoria, nada mais justo que o País demonstre a gratidão que sente pelo professor em suas diversas instâncias, seja ela federal, estadual ou municipal.

O deputado solicitou aos colegas que o projeto fosse votado com a máxima urgência.