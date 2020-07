Na última terça-feira, 28 de julho de 2020, o Corretor de Imóveis Gabriel Loiola, Sócio-Administrador da empresa Casa Mais Imobiliária de Lagarto, teve a oportunidade de entregar mais um título de propriedade de Legitimação Fundiária na Reurb-E registrado, nos termos da Lei n° 13.465/2017 (Lei de Reurb).

O imóvel foi 100% regularizado pelo Programa Escritura Legal da empresa Casa Mais Imobiliária.

O beneficiário, Vágner Leal Santana, que recebeu o título de propriedade registrado em seu nome, agora poderá dar o imóvel em garantia, conseguir financiamentos junto a quaisquer instituição bancária para investir em seu imóvel ou levantar dinheiro, além de ter a possibilidade de vendê-lo de forma financiada.

Outro benefício da Reurb para o proprietário foi a valorização imobiliária em razão de o imóvel estar totalmente regularizado.

Os trabalhos de georrefenciamento do imóvel e acompanhamento do processo junto à Prefeitura Municipal de Lagarto e o Cartório do 2° Ofício foram realizados pelo Corretor de Imóveis e Delegado do Creci-SE Gabriel Loiola.

