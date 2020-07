Na noite da última quarta-feira, 29, Confiança e Bahia se enfrentaram pela semifinal da Copa no Nordeste no estádio de Pituaçu, em Salvador. O vencedor, garantiria sua vaga na final da competição.

A partida foi bem movimentada desde o início e na maior parte do tempo, a bola esteve com o time baiano. Ainda assim, nenhuma das duas equipes chegou a levar grande perigo para o gol adversário.

O segundo tempo não começou muito diferente, já que o Bahia continuava tendo maior posse de bola e ficando mais tempo no campo ofensivo, enquanto o Dragão apostava nos contra-ataques.

Ainda assim, os goleiros não passaram por muito sufoco. E quando parecia que o jogo terminaria empatado para ser decidido nos pênaltis. O tricolor baiano conseguiu marcar aos 42 minutos do segundo tempo, depois que Daniel, que havia acabado de entrar, chutou de fora da área no canto do goleiro Rafael Santos, fechando o placar em 1 a 0 para o Bahia.

Com isso, o Confiança acabou eliminado do campeonato regional, marcando história por ser o primeiro time sergipano a chegar na semifinal da “Lampions League”. Agora a equipe proletária volta suas atenções para seu próximo desafio no Campeonato Sergipano, já que enfrenta a equipe do Freipaulistano no próximo sábado, 1°, às 16h na arena Batistão, em partida que vale a liderança do estadual.

O Bahia encara o Ceará, também no próximo sábado, 1°, no estádio Pituaçu, às 16h, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste.