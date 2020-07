A partir do dia 15 de agosto, a Latam Airlines Brasil fará a conexão direta entre Aracaju (SE) e Brasília (DF) com uma aeronave modelo Airbus A320, com capacidade para 180 passageiros. Já no dia 17 de agosto, é a vez da Gol Linhas Aéreas lançar um novo voo para a capital federal, também de forma diária e com o indicativo da aeronave modelo 737-700, uma aeronave moderna com 186 assentos.

A retomada da atividade aérea integra Sergipe aos principais centros econômicos do Brasil, e possibilita, neste momento, o desenvolvimento do turismo de negócios e o fortalecimento da atividade econômica. A interligação do estado com as principais regiões emissoras de turistas potencializará, assim que for possível, a retomada da atividade de lazer com maior fluxo de turistas.

Vale lembrar que o setor aéreo é uma atividade que representa a participação de 31% nas receitas do turismo no Brasil. O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, acredita que esses novos voos anunciados serão de extrema importância para a retomada do setor turístico em Sergipe.

“Com voos regulares podemos reforçar o trabalho do Governo do Estado na captação de novos turistas. Nunca é demais lembrar que o governador Belivaldo Chagas tem sido um grande incentivador do setor turístico e que foi graças a sua medida de diminuir o ICMS do querosene da aviação para novos voos que as coisas estão acontecendo”, afirmou.

