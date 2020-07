Os veículos de numeração de placa com finais de 1 a 5 também tiveram a prorrogação da data de vencimento e podem fazer o pagamento do IPVA nas condições especiais disponíveis no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O serviço de atendimento da Sefaz em Lagarto também está sendo feito através do WhatsApp: (79) 99175-3386. Já para Tobias Barreto, o número de atendimento é (79) 99191-2483.