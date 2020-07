Então, o que deves fazer quando ganhares a lotaria? Bem, a primeira coisa que você deve fazer é comemorar. Mas você provavelmente deve fazê-lo em privado e um pouco em silêncio para não revelar seu segredo muito rapidamente, porque há alguns passos que você vai querer dar antes de começar a dizer publicamente a alguém que você ganhou (se você contar a todos eles).

Verifique o seu bilhete duas vezes

Primeiro, faça uma pequena pausa e depois volte para o seu bilhete novamente. Verifique novamente os números para ver se você realmente tem uma vitória. Se você comprar o seu bilhete online, como através de RedFoxLotto.com, o site irá mostrar-lhe os números que você tem que correspondem aos números vencedores para que você possa ter certeza absoluta da partida.

Contacte a Autoridade Competente

Terá de contactar a autoridade para o jogo de lotaria que ganhou. Nos Estados Unidos, isso significa que você precisará entrar em contato com a comissão de loteria. Em outros países, você precisará entrar em contato com a organização responsável pela administração da loteria. Eles podem direcioná-lo para onde você precisa ir para reivindicar seu prêmio. Se você comprou seu bilhete on-line, todas essas informações também estarão disponíveis para você.

Contrate um especialista financeiro

Se ganhares muito, deves contratar um especialista financeiro. Eles vão ajudá-lo a aprender a orçamentar o seu dinheiro (sim, você ainda precisa orçar mesmo que seja milionário) e também vão mostrar-lhe como investir e proteger-se a si mesmo e ao seu dinheiro. Você deve fazer isso antes de contar a alguém o que está acontecendo. Uma vez que se saiba que você ganhou muito, definitivamente haverá pessoas saindo do nada para obter algum dinheiro de você.

Tente proteger sua privacidade

Se possível, tente manter o anonimato. Todas essas pessoas vindas do nada vão querer algo e nem todas vão ser simpáticas se você não lhes der isso. É aí que você quer ter certeza de que você está se protegendo e tentando ficar fora da vida das outras pessoas, tanto quanto possível. Pode ser difícil, especialmente porque alguns estados ou países exigem que você se apresente e aceite publicamente o dinheiro. Se isso acontecer, você ainda vai querer tentar proteger a si mesmo e a sua família mais próxima o máximo possível.

Mantenha seu estilo de vida atual

Um dos maiores problemas que muitos dos vencedores da loteria têm é que eles tentam mudar drasticamente seu estilo de vida quando ganham muito. Enquanto você pode aumentar seus gastos um pouco e você deve ser capaz de ter um pouco de diversão, o seu consultor financeiro irá ajudá-lo a descobrir uma maneira inteligente de gastar seu dinheiro para que você não fique sem dinheiro. Ganhar um grande jackpot deve ser capaz de prepará-lo para a vida, mas você vai precisar ser inteligente sobre o dinheiro para que isso aconteça.

Se ganhar a lotaria, vai ser um grande momento na sua vida e vai mudar absolutamente todo o seu futuro, mas certifique-se de que está no caminho certo e que não se está a distrair com todas as coisas que pode fazer agora. Você quer ter certeza de que você pode transformar isso na melhor coisa que já aconteceu com sua vida e sua família, e não algo que foi muito cedo demais.