Em decorrência do estado de saúde do secretário Municipal da Comunicação Social da Prefeitura de Lagarto, Rômulo Daltro, que está internado desde o começo do mês no Hospital Universitário do município com Covid-19, setores da comunicação lagartense passarão por mudanças.

A primeira delas é a saída do competente radialista Waldson Diniz, do comando do Programa Fala Povo, exibido pela Eldorado FM, de segunda a sexta-feira. Ele assumirá o cargo de Secretário-Adjunto da Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Lagarto.

Na Secom de Lagarto, Waldson Diniz coordenará os trabalhos ali desenvolvidos, pelo menos, até que Rômulo Daltro tenha sua saúde restabelecida, conforme anúncio divulgado pelo Município. Já o programa jornalístico de meio dia da Eldorado FM, a partir da próxima segunda-feira, 27, será comandado pelo radialista Alex Dias.