“Gostaria de expressar meus agradecimentos à equipe da Unidade de Doenças Respiratórias pela forma acolhedora no momento do atendimento prestado”. A manifestação é de um usuário de Lagarto pelo atendimento recebido no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), encaminhada através do Fala.BR, a plataforma integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação da Controladoria-Geral da União (CGU).

“Que possamos sempre contar com profissionais que demonstram empatia pelo próximo tornando o atendimento no SUS mais Humanizado”, continuou o usuário. “Obrigado pelo cuidado responsabilizado”, complementou. A CGU está reunindo mensagens positivas da população para demonstrar gratidão pelo atendimento prestado em unidades de saúde que neste momento estão mobilizadas no enfrentamento à COVID-19.

A partir das manifestações enviadas, a CGU pretende transformar em exemplos positivos as experiências de usuários de serviços públicos que tenham recebido ou usado satisfatoriamente serviços de saúde nos últimos três meses. A campanha tem como objetivo valorizar e reconhecer o trabalho desafiador dos profissionais de saúde que estão atuando de forma incansável no combate à pandemia da Covid-19.