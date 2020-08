Na noite da última quinta-feira, 30, Sergipe e Itabaiana se enfrentaram pela terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Sergipano. Ambos entraram em campo sem vitória nas duas primeiras partidas.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e de boas oportunidades de gol para as duas equipes. Mas quem soube aproveitar melhor foi o Itabaiana que saiu na frente do placar aos 40 minutos, quando Thiago Santos, aproveitando cruzamento, mandou de cabeça para o fundo das redes adversárias.

Na segunda etapa, o Gipão foi em busca do placar e conseguir empatar a partida aos 12 minutos após cruzamento de Wilson Júnior que Diego do Tremendão mandou contra o próprio gol.

A virada veio oito minutos depois, dos pés de Ewerton Ageu, aproveitando cruzamento de Abner. A bola atravessou a área do Itabaiana, passando por todo mundo, menos jogador alvirrubro que estufou as redes, fechando o placar em 2 a 1 para o Sergipe.

Com a vitória, o Gipão termina a terceira rodada com dois empates e uma vitória, somando cinco pontos e alcançando, temporariamente, a liderança da competição. Já o Tricolor da Serra encerrou sua terceira partida na quarta colocação, com três derrotas e nenhum ponto somado até aqui no quadrangular final.

Freipaulistano e Confiança se encaram na próxima terça-feira, 4, às 20h15, na arena Batistão, em jogo que vale a liderança do estadual.