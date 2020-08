Foi aprovada em sessão remota da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na última quinta-feira, 30, a indicação Nº 364/2020 do deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) que solicita ao Governo do Estado a aquisição de aparelhos de monitoramento de temperatura para policiais.

Além disso, o paramentar pede a rápida realização dos processos licitatórios necessários para a compra dos aparelhos para que a distribuição seja feita em todas as bases policiais do interior do estado, ressaltando que eles continuam trabalhando normalmente durante a pandemia.

“A nossa orientação para a sociedade é para ficar em casa e, se precisar sair, usar a máscara e álcool em gel, mas alguns profissionais estão na linha de frente, exercem atividades consideradas essenciais. É o caso dos nossos policiais, em especial aqueles que atuam no interior e que estão mais expostos ao contato com o vírus. Acho que esse controle da temperatura deve ser continuado e eles precisam de assistência”, explicou Ibrain.

Com informações da Rede Alese