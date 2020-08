Na última sexta-feira, 31, Álvaro Lima, gerente comercial da Indústria Radiante, empresa lagartense especializada em produtos de limpeza, tratamentos de roupas e velas, participou da Live com Realce, comandada por Anderson Rosa.

Durante a entrevista, ele falou sobre o surgimento e crescimento da marca que já tem seus produtos presentes em 12 estados espalhados pelo país, como Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul, entre outros, e sobre o atual momento de pandemia pelo qual todos estamos passando.

Início e evolução

Lima conta que a Radiante surgiu em 1991, fundada por Vilson Araújo Fontes, portanto prestes a completar 30 anos, focada na produção de velas, mas desde 2002 passou a investir na produção de produtos químicos quando Tadeu Giuliano, filho do Sr. Vilson, assumiu o comando dos negócios.

A partir daí, a demanda foi aumentando, assim como a oferta de itens de limpeza em sua linha de produção, até que em 2014 a Indústria Radiante deixou de ser considerada um negócio de pequeno porte para se tornar uma empresa de médio porte, que resultou em sua expansão com a criação de uma unidade fabril em Rio Real (BA).

“A expansão foi tão rápida que hoje ela [unidade] está até pequena e nós já estamos em um processo de expansão dupla, justamente porque o crescimento foi muito rápido, que apesar de esperado, foi mais veloz do que imaginávamos. Então, esse período entre 2014 e 2017 foi muito importante para a consolidação da marca e nos desvincularmos um pouco desse conceito de velas, apesar de ainda permanecermos como o maior produtor de velas e um dos poucos que têm parcerias diretas com fornecedores nacionais de parafina. E agora estamos nos consolidando nos demais seguimentos como limpeza e tratamento de roupas”, disse o gerente comercial da Radiante.

Reconhecimento

Ainda de acordo com Álvaro Lima, um dos principais motivos para a consolidação e expansão da marca Radiante pelo país é o seu custo-benefício, ainda mais no atual momento de crise que estamos enfrentando, com a redução do poder de compra dos consumidores.

Para ele, isso obriga muitas empresas a se readequarem de acordo com o atual cenário em relação a inovação e ao modelo de gerência de suas imagens e produtos, sabendo que terão que entregar um serviço de muita qualidade e com preço acessível.

“Entrar nesse quadrante requer um trabalho muito árduo. Nós, juntamente com a parte de pesquisa e desenvolvimento e todo mundo da Radiante, temos a consciência plena de como isso tem que ser feito e o que dá resultado. Com todo mundo alinhado, a gente consegue desenvolver o nosso mercado e toda a nossa equipe consegue compreender isso. E essa agregação de valor que a gente quer mostrar para o mercado vem sendo assimilada e, justamente por isso, que a gente vem crescendo e se diferenciando dos nossos concorrentes, porque fazer produto de qualquer forma é muito fácil, mas fazer uma coisa com embasamento, agregando valor, entendendo todos os processos envolvidos para desenvolver aquilo e que cada nuance é importante, cada pessoa é importante, é isso que vem fazendo com que a Radiante se destaque no mercado cada vez mais”, explica Lima.

Marketing

Ainda durante a entrevista, o gerente comercial da indústria lagartense comentou sobre o sucesso de marketing da assinatura “Radiante. Já é de casa”, lançada no ano passado.

Ele explica a ideia surgiu como uma forma de ressaltar o fato da empresa ser especializada em produtos para a casa, além de ser uma expressão corriqueira que utilizamos com amigos e parentes muito próximos, relacionada ao laço familiar, e também ligada ao fato de ser uma marca sergipana.

“Todos os nossos colaboradores conseguem sentir a vibração dessa ideia. E a campanha vem sendo um dos pilares do nosso principal posicionamento que é de luta diária durante o processo de vendas e entregas, para que no final, essa frase se justifique”, afirma.

Pandemia

O gerente comercial da Radiante também falou sobre a crise sanitária que o mundo vem enfrentando a da importância ainda maior que a marca ganhou durante este período, com um aumento na demanda por produtos.

Lima disse que todos sabiam das dificuldades que estariam por vir, devido as restrições de segurança necessárias para combater o novo coronavírus.

“Havia entre nós também o mesmo receio que existe entre a população, ainda mais pelo fato de sermos uma empresa com 300 funcionários. Por isso, tomamos diversas medidas de prevenção, levando em consideração que não podíamos parar porque precisávamos abastecer o mercado e atender as necessidades dos clientes. Assim, fomos elencando ponto a ponto como funciona o processo da indústria, indicando em que momentos poderiam haver qualquer situação de contaminação e conseguimos contornar isso da melhor forma possível, restringindo o acesso de pessoas que trabalham mais na parte externa, além de uma infinidade de situações que envolviam os motoristas e vendedores. Também tomamos medidas preventivas internas como videoconferências para que todos entendessem como colocar em prática questões de higiene, disponibilização de álcool em gel por toda a fábrica, e distanciamento entre as máquinas para que não houvesse qualquer tipo de aglomeração”.

Sucesso

Para encerrar, Lima destacou que, atualmente, a Radiante oferece mais de 300 variações produtos — sendo a segunda marca do Nordeste nesse quesito — para auxiliar nos cuidados com a roupa e a casa, distribuídos em 21 categorias. São eles: Amaciantes, Desinfetantes, Detergentes, Pedras Sanitárias, Gel Adesivo, Pastilhas Adesivas, Limpa-Alumínio, Limpadores Perfumados, Lava-Roupas Líquido, Sabão de Coco, Sabão Glicerinado, Tira-Manchas, Limpa-Vidros, Sacos para Lixo, Pinhos, Vassouras, Escovas, Naftalina, Soda Caustica e Velas.

Além disso, a Radiante detém as marcas Polial, Puff e NSP (Nossa Senhora da Piedade).

Confira abaixo a live completa: