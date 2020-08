Segundo dados do relatório Status Geral De Processamento RT-PCR para Covid- 19, o Brasil processou mais de 1,7 milhão de testes desse tipo para detecção do novo coronavírus até o dia 26 de julho.

Até o fechamento do relatório, Sergipe havia realizado 63.783 testes RT-PCR para Covid- 19, o que equivale a 2,8% de sua população. Isso coloca o estado na primeira colocação da região Nordeste entre os que mais testam e na segunda posição entre todos os estado do país, proporcionalmente falando.

Segundo o Governo do Estado, do total de testes realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), 14 mil foram processados pela Fio Cruz, no Rio de Janeiro.

O superintende Lacen, o farmacêutico bioquímico Cliomar Alves, afirma que a colocação de Sergipe é extremamente importante, pois significa que um maior número de pessoas estão sendo testadas, o que fornece um melhor panorama da infecção pelo vírus no estado.

Ele explica que esse trabalho vem sendo feito com a melhor tecnologia que existe que é o padrão ouro, o RT-PCR em tempo real, no qual se identifica o vírus na amostra, que é feito por biologia molecular no Lacen, possibilitando um melhor direcionamento das ações sanitárias.

Vale destacar que desde o momento em que o Ministério da Saúde parou com a distribuição dos kits de extração, o governo do Estado passou a comprar kits de extração manual e automatizados, além de kits de extração rápida, que são utilizados, atualmente, por meio de reações enzimáticas para acelerar o processo de extração das amostras.

“O Estado não tem medido esforços, não só para comprar kits de extração, como também para aumentar nossa capacidade técnica. Nós já recebemos 34 novos profissionais, além todo apoio que obtivemos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Fundação Parreira Hortas, para que nossa logística aconteça de forma automática, dinâmica e célere. Então, isso tem sido muito importante para que nós tenhamos nossos resultados sendo liberados e processados com mais rapidez. Todas as nossas contingencias estão ativadas para que a gente tenha, o quanto antes, a ampliação desses resultados em todos os municípios”, explicou Cliomar.