A partir deste sábado, 1°, o SBT deixa de transmitir os seriados Chaves, Chapolin e Chespirito, após 36 anos no ar. O motivo seria um problema pendente entre a rede mexicana Televisa, detentora dos direitos de transmissão do seriado, e o titular dos direitos das histórias.

Segundo um comunicado divulgado pela emissora de Silvio Santos na última sexta-feira, 31, havia uma possibilidade de renovação do contrato para que o canal brasileiro continuasse exibindo os três seriados, o que teria sido confirmado verbalmente pela rede mexicana. “No entanto, a negativa em relação ao acordo com o grupo detentor de direitos intelectuais sobre as histórias, chegou a apenas poucos dias do fim do contrato”, disse o SBT.

Outro canal que deixa de exibir os seriados Chaves e Chapolin é o Multishow que já havia informado no mês de maio que que não tinha conseguido renovar os direitos de transmissão com a Televisa.

Em 2018, o canal pago pertencente a Globosat do Grupo Globo, adquiriu 500 episódios dos programas humorísticos, inclusive alguns que jamais foram transmitidos pelo SBT. Tanto a emissora de Silvio Santos quanto o Multishow afirmaram que vão tentar reverter a situação.

Chaves e Chapolin

O seriado chaves, originalmente intitulado de “El Chavo del Ocho”, foi exibido pela primeira vez no México em 20 de junho de 1971 e estreou no Brasil pelo SBT no ano de 1984, se tornando um sucesso no país e alegrando os lares dos brasileiros desde então.

Já o Chapolin conta a história de um herói covarde, mas que apesar do medo, consegue enfrentar os desafios e surgiu como uma paródia sul-americana dos super-heróis estadunidenses.