Na manhã da última sexta-feira, 31, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem que estava em posse de duas armas de fogo e tinha acabado de ameaçar um senhor de iniciais E.S.S. O fato ocorreu em um bar, situado nas proximidades da Rodovia SE-270, na sede da cidade de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, a vítima informou que o homem de iniciais J.W.S.S. o teria ameaçado apontando uma espingarda na direção de sua cabeça, e não disparando o armamento por conta da intervenção de populares que se encontravam no interior do bar.

“Após ouvir o relato da vítima, os policiais realizaram diligencias na localidade e encontraram o suposto autor, o senhor de iniciais J.W.S.S, na rua C, do conjunto Antônio Martins de Menezes. O senhor de iniciais J.W.S.S foi abordado, interpelado sobre os fatos, confessou o desentendimento e, espontaneamente, indicou onde guardou a arma usada para intimidar a vítima.

No local indicado, foram encontradas duas espingardas. Ante os fatos, os objetos apreendidos e os envolvidos foram conduzidos a Delegacia Regional de Lagarto para lavratura do flagrante”, relatou o 7ºBPM.