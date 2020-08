Em decorrência da necessidade de promover o isolamento e o distanciamento social, mas também de humanizar o atendimento e de levar bons momentos aos pacientes internados com o novo coronavírus (Covid-19), o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), em Lagarto, implantou as conhecidas visitas virtuais.

De acordo com o hospital, as visitas virtuais são organizadas pela instituição e também podem acontecer dentro da UTI, com pacientes que apresentam quadro estável. Para isso, a equipe da HNSC segue rigorosamente o protocolo de segurança estabelecido pelo Ministério da Saúde, incluindo a higienização do equipamento que é utilizado para os encontros on-line.

Internada na UTI desde o dia 2 de julho, a aracajuana Maria Moura de 47 anos foi uma das beneficiadas com as visitas online. Seu filho Paulo Moura, também internado na UTI por Coronavírus teve a oportunidade de rever a família Moura que está em casa esperando a recuperação da mãe e filho.

O paciente da enfermaria, Bonifácio Loureiro, de 51 anos e residente em Porto da Folha está sem a presença de pessoas queridas desde a sua internação pelo diagnóstico da Covid-19, então a possibilidade de um encontro virtual aquece o coração e humaniza o ambiente hospitalar.