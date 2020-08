Na última sexta-feira, 31, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), realizou mais uma Assistência Técnica no manejo de repolhos e maracujá para pequenos agricultores do povoado Quilombo. Nos últimos meses, a Semagri vem prestando suporte semanalmente a diversos produtores de todo o município.

Esta ação tem como objetivo orientar os produtores com as suas atividades agrícolas, além de oferecer orientação técnica para aqueles que têm dificuldades ou problemas em suas plantações.

A Secretaria acompanha o lavrador em todas as etapas de produção. No inverno, é oferecida maior assistência na principal fase do cultivo, que é a implantação. Na ação, a assistência a técnica segue um planejamento, como análise e correção do solo, adubação, plantio de sementes, produção de mudas e os demais passos para a finalização da produção.

O engenheiro agrônomo, Valdson Soares, explica que essa assistência técnica continuará sendo ofertada em todas as comunidades lagartenses que precisem do apoio da Semagri. “A preocupação da gestão é dar sempre o apoio e melhorar a situação dos pequenos agricultores. Sendo assim, como já realizamos a ação aqui no Quilombo, Brejo e Urubutinga também pretendemos abranger para outras regiões rurais do município” pontua.

Nesta visita de assistência, seu José Jorge, pequeno produtor do Quilombo destaca a importância da ação para quem vive do plantio. “É muito bom ter o apoio da Prefeitura, com um olhar profissional. Antes nós não tínhamos acesso a essas ações, e com a Secretaria de Agricultura aqui frequentemente eu, como produtor, me sinto privilegiado” frisou o produtor.