Apesar das constantes prisões realizadas e publicadas, os casos de violência doméstica continuam ocorrendo em Lagarto. Tanto é que entre a noite do último sábado, 1, e domingo, 2, dois homens foram presos por agredirem suas respectivas companheiras, após serem denunciados ao 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM).

A primeira prisão foi realizada na Pista da Granja, no povoado Colônia Treze. Lá, uma senhora de iniciais A.C.N. disse ter sido ameaçada de morte e agredida com socos e pontapés por seu companheiro. Durante a ação policial, o agressor, de iniciais A.A.J. empreendeu fuga, mas foi localizado nas imediações de sua residência.

Já no último domingo, os policiais do 7ºBPM estiveram no povoado Jenipapo, onde uma mulher foi agredida fisicamente por seu marido, o qual foi localizado após a realização de algumas diligências. Embora não se justifique uma agressão contra as mulheres, a PM não divulgou os motivos dos ocorridos.

Entretanto, os casos foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.