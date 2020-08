Por meio das suas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas informou que, em breve, a Rua José Alves dos Santos, situada no Conjunto José Alves do Nascimento (Mutirão Velho), será pavimentada.

Para isso, uma equipe da Secretaria de Obras e Urbanismo realizou as medições da via, no último final de semana. Com isso, o Município informou que pretende proporcionar “mais qualidade de vida aos moradores da localidade”.