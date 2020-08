Sergipe e Itabaiana se enfrentaram no último domingo, 2, na arena Batistão, pela quarta rodada do quadrangular final do Campeonato Sergipano. Para o alvirrubro, o jogo valia a liderança da competição e uma vaga na série D do Brasileirão 2021. Já para o Tricolor da Serra, a partida valia a permanência na briga pelo título estadual.

O Gipão começou o primeiro tempo indo para cima, e aos 22 minutos abriu o placar com Daniel, e ampliou aos 23 com Pedrinho, após boa jogada de Paulo Fernando. No entanto, 14 minutos depois, o goleiro Marcão acabou se atrapalhando e entregando a bola nos pés do atacante Thiago Santos, do Itabaiana, que dominou e mandou de cobertura para diminuir a diferença.

Na segunda etapa, o Tremendão precisava correr atrás do placar, mas foi o Sergipe quem marcou aos quatro minutos com Abner. O terceiro gol abalou o Itabaiana, o que acabou dando oportunidade para o Mais Querido ampliar aos 18 minutos da segunda etapa e fechar o placar em 4 a 1 para o time alvirrubro.

Com a derrota, o Itabaiana não tem mais chance de brigar pelo título do estadual. Já o Sergipe, além da liderança temporária, garantiu vaga para a série D do Campeonato Brasileiro 2021, já que, segundo o regulamento do Sergipão, o vencedor da primeira fase opta por uma vaga na Copa do Brasil ou na quarta divisão do nacional. Como o vencedor foi o Confiança, que já está na série B, o azulino se garantiu na Copa do Brasil. Sendo assim, o quadrangular final acabou se tronando a fase em que as vagas para a série D, seriam decididas. Com, pelo menos a terceira colocação garantida, o Seripe disputa a quarta divisão do estadual e, se conseguir vencer a competição, ainda consegue abocanhar uma vaga na Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Na próxima terça-feira, 4, o Confiança enfrenta o Freipaulistano, às 20h15, na arena Batistão, pela quarta rodada do quadrangular final. O jogo vale a retomada da liderança para a equipe proletária que está apenas um ponto atrás do Sergipe.