Sergipe zerou a fila de espera para exames de diagnóstico do coronavírus realizados no Laboratório Central de saúde Pública (Lacen). “A implantação de uma nova metodologia em uma das etapas do procedimento para extração do vírus contribuiu de forma positiva para acabar com essa demanda reprimida”, explica o superintendente da unidade, Cliomar Alves, ao pontuar que a agilidade na emissão dos resultados colabora para a tomada de decisão dos gestores no combate ao vírus.

De acordo com dados do laboratório de Biologia Molecular, no período de 27 a 31 de julho, foram realizados 1.750 testes para detecção da Covid-19 relativas apenas, a amostras de demanda reprimida. Atualmente, o serviço está trabalhando nas análises de 740 amostras, oriundas das unidades hospitalares e de Pronto Atendimento da capital e dos municípios.

“Os profissionais seguem com os testes moleculares realizados no laboratório de Biologia Molecular. A amostra passa pelas seguintes etapas: preparação realizada (manualmente), extração (manual e automatizada) e ampliação do RNA do vírus (automatizada). Os resultados serão emitidos em até 24 horas, contados a partir do momento que chegam ao Lacen”, confirma o farmacêutico bioquímico.

Outro aspecto importante nesse momento de pandemia foram as ações adotadas pelo Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação de Saúde Parreiras Horta com o aporte de recursos humanos, ampliação do serviço para 24 horas, aquisição de equipamentos e insumos para análises especificas do coronavírus.

“Desde o início da pandemia em Sergipe que todos temos trabalhado como mesmo fim, atender a demanda laboratorial e, principalmente cuidar da saúde de todos os sergipanos. Esse tem sido o foco do governo e de todos os gestores envolvidos no processo”, salienta Alves.

Apoio

Dentre as medidas de combate ao Covid-19, Sergipe também firmou parceria através do Ministério da Saúde (MS) com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para agililzar os laudos de amostras encaminhadas para testes moleculares do coronavírus.