Na noite da última segunda-feira, 3, aconteceu um acidente na SE-270, na região do povoado Sobrado, após um motorista colidir com um cavalo.

Informações dão conta de que o condutor foi surpreendido e, por isso, acabou não tendo tempo de desviar do animal.

Apesar dos ferimentos e de as imagens mostrarem a frente do veículo completamente destruída, o condutor estava consciente no momento em que foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital. Já o animal acabou morrendo na hora.

Rotina

Acidentes provocados por animais na pista vêm acontecendo com uma certa frequência em Lagarto e demais municípios do interior, se tornando um assunto rotineiro nos noticiários. Um exemplo disso, aconteceu no mês passado, quando um jovem acabou vindo a óbito depois de colidir com um cavalo na entrada do bairro Pratas, em Lagarto.

Ainda em março deste ano, uma concludente do curso de medicina, de 29 anos, também acabou vindo a óbito por colidir com um animal solto na pista.