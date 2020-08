Um homem de 36 anos foi preso nesta terça-feira, 4, suspeito de praticar crimes de extorsão, estupro, falsidade ideológico e difamação contra sete crianças e adolescentes de três municípios sergipanos.

Segundo a Polícia Civil, os crimes, conhecidos como “sextorsão”, teriam acontecido há cerca de dois anos nas cidades de Campo do Brito, Macambira e São Domingos.

Durante as investigações, há cerca de um ano, os policiais encontraram no celular do suspeito, vídeos e fotos das vítimas em cenas pornográficas ou de sexo explícito que foram compartilhados em uma rede social.

A prisão aconteceu na última sexta-feira, 31, no município de Campo do Brito e outros detalhes do caso serão apresentados à imprensa nesta terça-feira, 4.