Nesta terça-feira, 4, Freipaulistano e Confiança entram em campo pelo Campeonato Sergipano. Para o time proletário, o jogo vale a liderança da competição, já para o Touro do Agreste, vale a vice-liderança. O jogo é válido pela terceira rodada do quadrangular final, que havia sido adiada por conta de um confronto do clube da capital pela Copa do Nordeste.

Para a partida de hoje, o Freipaulistano pode contar o reforço do atacante Mano, de 32 anos, que tem passagem pelo Boca Júnior (SE), onde atuou durante quatro temporadas, já que seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) na última segunda-feira, 3, como a mais nova contratação da equipe do agreste sergipano.

Do outro lado, o Dragão do bairro Industrial, que passou por uma maratona de jogos entre a competição estadual e a Copa do Nordeste, onde chegou até a semifinal, conta com a força de seu elenco e com o histórico de jamais ter perdido para o jovem time do Freipaulistano, fundado em 2016, mas que já conquistou a competição no ano passado e vai em busca do bicampeonato.

A partida acontece às 20h15 na arena Batistão. Atualmente, o Confiança é o vice-líder do Campeonato Sergipano, com sete pontos, atrás apenas do seu arquirrival Sergipe, com oito pontos. Já o Freipaulistano está na terceira posição, com quatro pontos. Na quarta posição, já sem chance de título, aparece o Itabaiana que ainda não pontuou na fase final da competição.