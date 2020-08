No próximo dia 07 de setembro, o Diretório Municipal do Cidadania em Lagarto realizará a sua convenção partidária no próximo dia 07 de setembro, no espaço localizado no andar superior a empresa Bolo Bom.

Na oportunidade, o partido lançará os seus candidatos ao cargo de vereador, bem como homologará a candidatura de Nininho da Bolo Bom na disputa pelo comando da Prefeitura Municipal de Lagarto.

Em relação ao candidato a vice-prefeito na chapa, informações colhidas pelo Portal Lagartense indicam que o grupo dispõe de nomes como o dos professores Dr. Claudefranklin Monteiro e Iara Fukano.

Entretanto, para além desses nomes, o Cidadania trabalha para fechar uma aliança com o Partido Social Liberal (PSL), tendo em mente o objetivo de ter um vice indicado por esta sigla. O nome do ex-delegado federal Kércio Pinto, que é pré-candidato a prefeito de Lagarto, está entre os mais cotados.

Nininho confiante: Em recente conversa com este jornalista, o pré-candidato Nininho da Bolo Bom se disse confiante para a disputa municipal. É que tanto ele como os seus correligionários estão apostando no “cansaço da população” aos atuais agrupamentos políticos. “Eu acho que vou disputar o primeiro lugar, porque tenho recebido várias e várias ligações de apoio, sem falar da excelente receptividade que estamos observando em nossas andanças”, argumentou.