Confiança e Freipaulistano se enfrentaram na noite da última terça-feira, 5, pelo Campeonato Sergipano. A vitória dava ao time proletário a liderança do quadrangular final, já para o Touro do Agreste, valia a vice-liderança e a permanência na briga pelo título estadual.

E o time azulino começou com tudo, abrindo o placar aos 18 minutos da primeira etapa com Reis que aproveitou o erro na saída do goleiro Andrade, após cruzamento. O Dragão demonstrava estar com apetite para mais e no finalzinho do primeiro tempo, aos 45 minutos, Ari chutou de fora da área, o goleiro deu rebote, e Danilo Pires aproveitou para estufar as redes mais uma vez em favor da equipe proletária.

Na segunda etapa, a equipe da capital continuava pressionando e marcou o terceiro aos 10 minutos, depois que Ari ganhou da marcação, foi até a linha de fundo, tocou para o meio da área e Reis estava lá para completar a jogada e anotar seu segundo gol na partida e o terceiro do Confiança.

E aos 25 minutos, saiu o quarto do gol do azulino, após cruzamento que Mikael, completamente livre de marcação, mandou para as redes, fechando o placar em 4 a 0 para o Dragão do bairro industrial.

Com a vitória, o Confiança retomou a liderança da competição, com dez pontos, seguido de perto pelo vice-líder, Sergipe que tem oito pontos. Já o Freipaulistano, com apenas quatro pontos é o terceiro colocado e não tem mais chance de conquistar o bicampeonato estadual.

No próximo sábado, 8, o Touro do Agreste enfrenta o Itabaiana, que ainda não pontuou nesta fase da competição. A partida acontece às 16h na arena Batistão. Já o clássico entre Confiança e Sergipe acontece na próxima sexta-feira, 14, às 17h45, na arena Batistão. Caso vença o confronto, o time proletário pode conquistar o Sergipão 2020 com uma rodada de antecedência. Uma vitória do seu arquirrival, deixa tudo para a última rodada.