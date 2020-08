A Prefeitura de Lagarto por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) deu início a mais uma ação com o objetivo de amenizar os impactos do isolamento social.

Para proporcionar o desenvolvimento de atividades lúdico pedagógicas, cerca de 500 crianças e adolescentes assistidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atendidas em 13 Polos espalhados pela sede e zona rurais, estão recebendo em casa “Kits socioeducativos” contendo material para leitura, desenho, recorte ETC.

O material tem relação com a comunidade, família e integração da criança com o ambiente. Após desenvolvidas as atividades oferecidas nos kits, elas vão postar imagens dos trabalhos para avaliação da equipe técnica da Sedest, via WhatsApp.

De forma simbólica os primeiros kits foram entregues na tarde da última segunda-feira, 3, a turminha do povoado Piabas, na região do Olhos D’água por meio de visita do secretário Municipal Valdiosmar Vieira acompanhado pela secretaria adjunta Aparecida Fontes, e com auxílio da servidora Damiana.