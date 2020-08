A Caixa vai realizar nesta quarta-feira, 5, o pagamento do Auxílio Emergencial para mais de 4,4 milhões de beneficiários. São 3,9 milhões de pessoas nascidas em maio que já tinham a programação de receber nesta data. Os demais, 483 mil, são os beneficiários nascidos entre janeiro e maio que tiveram o pedido liberado na última segunda-feira, 3.

Os beneficiários nascidos de junho a dezembro, que também tiveram a liberação nesta segunda-feira, 3, recebem os créditos conforme o calendário do Ciclo 1 de acordo com o mês de nascimento.

O banco reafirma que os clientes não precisam madrugar nas agências. Todos que chegarem no horário de funcionamento das agências, das 8h às 14h, serão atendidos. Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e através das maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.

Ao todo, já foram pagos R$ 148,9 bilhões do Auxílio Emergencial para 65,8 milhões de brasileiros, num total de 211,7 milhões de pagamentos. Somando ao Saque Emergencial do FGTS e o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm), a maior ação de inclusão financeira e digital da história do país vai beneficiar 121,3 milhões de pessoas, oito em cada dez adultos no Brasil.

Veja o calendário a seguir: