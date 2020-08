Os shopping centers, galerias, centros comerciais e demais atividades comerciais residuais, ficam autorizados a funcionar, a partir de 14 de agosto. A decisão foi anunciada pelo governador Belivaldo Chagas, em coletiva de imprensa, na última quarta-feira, 5, após reunião do Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE), formado por representantes do setor produtivo. Na decisão foram observados os critérios técnicos, assim como o monitoramento dos dados epidemiológicos, exigidos no Plano de Retomada da Economia.

“O plano prevê que a gente espere, no período de 14 dias, para a mudança de uma fase para outra. A retomada se deu a partir do dia 29, e eu preciso cumprir esse plano. Por isso, a gente não adiantou para a fase Amarela. Portanto, até o dia 13, apenas o sistema drive-thur. A partir do dia 14, a possibilidade das pessoas circularem pelos shoppings, limitados a 50% de ocupação, com distanciamento, sem atualização da praça de alimentação e de acordo com os protocolos estabelecidos”, disse o governador.

Pela Resolução N.º 04/2020, do COGERE, shoppings centers, galerias e centros comerciais, assim como os demais setores do comércio que ainda não foram autorizados a funcionar, permanecem na Segunda Fase- Bandeira Laranja do Plano de Retomada Econômica. Com isso, observando critérios sanitários, econômicos e sociais, agregando meios alternativos que minimizem impactos financeiros, para esses setores, foi permitido, a partir desta quinta-feira (06), o funcionamento por meio de “Drive Thru” e “delivery” para atendimento aos clientes.

Para este sistema, não será permitido acesso de clientes ao interior dos estabelecimentos e, quando em shopping centers, deverá realizar-se apenas nas áreas dos estacionamentos. Além disso, deve haver identificação de distanciamento e evitada qualquer forma de aglomeração, orientando os condutores e passageiros a não saírem dos veículos para coleta das mercadorias.

Já a partir do dia 14 de agosto, os shoppings centers, galerias e centros comerciais, assim como demais atividades comerciais ainda não autorizadas, voltam a funcionar, obedecendo os Protocolos Sanitários individualizados publicados pela Secretaria de Estado da Saúde – SES e ratificação do COGERE.

Ainda pela Resolução do COGERE, todas as demais atividades comerciais, integrantes da Primeira Fase – Bandeira Laranja, estão autorizadas ao funcionamento, a exceção das atividades de comércio de artigos de vestuário e acessórios; lojas de departamento e magazines; lojas de variedades; comércio de suvenires, bijuterias e artesanatos, que estão inseridas na Segunda Fase – Bandeira Amarela do Plano de Retomada Econômica.

O governador reforçou que mesmo diante da queda nos casos, o momento é de cautela. “Nós analisamos a curva e ocupação de leitos, do dia 29 de julho para cá, e observamos queda, não só nos leitos de UTI da rede pública, como também da rede privada. Mas é uma queda em pouco tempo. Nós estamos em um processo de análise e, por isso, é melhor termos cautela e prudência para que possamos avançar um pouco mais” , pontuou Belivaldo.

Atualmente, Sergipe encontra-se na fase da Bandeira Laranja. A próxima reunião do COGERE está prevista para o dia 13 de agosto, quando deverá ser deliberada sobre o avanço dos Territórios de Planejamento para a Segunda Fase – Bandeira Amarela.