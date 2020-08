A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou na última quarta-feira, 5, por 15 votos a 4, o Projeto de Lei 207/2020, encaminhado pelo Governo do Estado, que estabelece multa para quem descumprir a determinação do uso de máscaras.

Segundo o texto aprovado pelos deputados, o valor da multa para quem for flagrado sem máscaras em espaços públicos é de R$ 80. Já para os comerciantes que descumprirem as medidas sanitárias dos decretos, o projeto prevê sanções como multa entre R$ 2,5 mil e R$ 25 mil, além de suspensão e interdição do estabelecimento.