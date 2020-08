O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na última quinta-feira, 5, dados referentes ao número de eleitores aptos a votar em todo o território nacional nas eleições municipais que acontecem este ano.

De acordo com os números do TSE, 74.041 lagartenses estão aptos a votar para os cargos de prefeito e vereadores no primeiro e segundo turno das eleições que acontecem nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente.

Isso significa que mais de 70% dos lagartenses estão em condições de ir às urnas para decidirem sobre o futuro do município nos próximos anos. Já em Sergipe, Mais de 1,6 milhão de pessoas estão aptas a votar dentre os mais de 2 milhões de sergipanos.

Em todos o território nacional, o número chega a 147.918.483 de brasileiros que devem eleger seus representantes nos poderes Executivo e Legislativo municipais, dentre mais de 211 milhões espalhados por 5.570 municípios.

Desse total, o voto é obrigatório para 133.377.663 dos eleitores, sendo estes compostos em sua maioria por pessoas entre 35 e 59 anos, que compõem 67.011.670 do total. Já o número de cidadãos entre 18 e 24 anos é 19.040.756. Para outros 14.538.651 de brasileiros, o voto é facultativo.

Gênero e nome social

Ainda de acordo com o TSE, a maioria do eleitorado é formada por mulheres, que representam 52,49% do total, somando 77.649.569. Os homens somam 70.228.457 eleitores, sendo 47,48% do total. De acordo com o ministro Barroso, esse dado justifica as ações adotadas tanto pelo Congresso Nacional como pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de garantir o aumento do número de mulheres na política.

Outros 40.457 eleitores não informaram o gênero ao qual se identificam, representando 0,03% do eleitorado brasileiro. Desde 2018 a Justiça Eleitoral passou a permitir o uso do nome social no título de eleitor e, nestas eleições, 9.985 pessoas utilizarão esse direito no documento

Escolaridade

A maior parte do eleitorado brasileiro informou ter o ensino médio completo, sendo 37.681.635 (25,47%) nesta condição. Em seguida, outros 35.771.791 eleitores (24,18%) disseram ter o ensino fundamental incompleto. Outros 22.900.434 (15,48%) possuem o ensino médio também incompleto. Apenas 10,68% do eleitorado brasileiro, ou seja, 15.800.520 concluíram a graduação superior.

Confira os dados gerais do eleitorado em 2020.

Confira os números de eleitores aptos a por município em 2020.

Com informações do TSE