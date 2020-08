O concurso público da Barra dos Coqueiros foi adiado, segundo uma nota divulgada pela prefeitura do município em suas redes sociais que, através de sua publicação, informou a nova data de aplicação da prova, além de outros detalhes, na manhã desta quinta-feira, 6.

O adiamento da prova, anteriormente marcada para o dia 30 de agosto, se deve a pandemia do novo coronavírus e a curva de casos em crescimento no município. Com isso, a aplicação da prova foi remarcada para o dia 1° de novembro deste ano.

Ao todo, o concurso público municipal da Barra dos Coqueiros oferta 586 vagas para cargos de nível superior, de nível médio e de nível fundamental e para o ingresso no curso de formação da guarda civil municipal, com salários que variam entre R$ 1.045 e R$ 3.232,49.

O concurso público tem como banca organizadora o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições foram encerradas no dia 16 de junho.

Confira abaixo o novo calendário: