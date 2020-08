Na manhã desta quinta-feira, 6, homens que estavam dentro de um ônibus intermunicipal que faz a linha Aracaju-Estância assaltaram os passageiros do veículo. Um deles acabou preso pela Polícia Militar na Avenida Rio Grande do Sul, no Bairro Capucho, em Aracaju. Já o seu comparsa conseguiu fugir.

Segundo a PM, o homem que acabou sendo preso já tinha registro por roubo e com ele foram encontrados alguns pertences das vítimas. Ainda de acordo com a polícia, o assaltante ficou ferido durante a abordagem e foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). Depois disso, ele foi levado para a delegacia.

Qualquer informação sobre o segundo suspeito pode ser passada, de forma anônima, para o Disque-Denúncia através do telefone 181.